iOS 14 Public Beta inceleme - iOS 14 Beta nasıl indirilir?

Apple’ın iPhone’lar için olan en son işletim sistemi iOS 14, ana ekran için yeni özelleştirmeler, resim içinde resim, daha iyi Widget'lar, yeni Siri arayüzü ve Uygulama Kitaplığı ile uygulamalarınızı düzenlemenin birçok farklı yeni yolunu içeriyor. Geçen ay yayınlandığından beri geliştirici beta sürümünü kullanıyorum ve şu anda ise iOS 14'ün benzer genel beta sürümünü Çeviri uygulaması, Geri Dokunma (Back Tap), yeni grup Mesajlaşma seçenekleri ve yeni Memoji özelleştirmeleri gibi özelliklerle kullanıyorum.

iOS 14'ün son sürümü sonbaharda iPhone 12 serisiyle yayınlanacak. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca, iOS 14 için sonraki güncellemeler yayınlandıkça yeni özelliklerin ve değişikliklerin haberlerini de iletmeye devam edeceğiz merak etmeyin.





iOS 14 Public Beta sürümü nasıl yüklenir?

iOS 14’ü erkenden deneyimlemek için iOS 14’ün Public Beta sürümüne kaydolmanız gerekiyor.

Öncelikle Public Beta sürümünü yüklemek için Beta Yazılım Programı’na kayıt olmanız gerekiyor.

Bir sonraki aşamada ise Sign In ile devam ederek Apple'ın beta programına giriş yapın. Sözleşme sayfasını okuyup Kabul Et (Accept) butonuna tıklayın.

Ardından iOS sekmesine dokunarak devam edin ve Enroll your iOS device bağlantısına tıklayın.

Download Profile yazan bölüme tıklayın. Şimdi iPhone'unuzdan Ayarlar bölümüne girerek beta profilinizi görebileceksiniz.

Profil yükleme alanında ise sağ üst köşede bulunan Yükle butonuna dokunun. İzin vermek için de izin sayfasında yükle butonuna basın.

Adımları tamamladığınızda Ayarlar/Genel/Yazılım Güncelleme bölümünde Public Beta güncellemesini göreceksiniz.

iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar

– iPhone SE 2020

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS Max

– iPhone XS

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8 Plus

– iPhone 8

– iPhone 7 Plus

– iPhone 7

– iPhone 6S

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE