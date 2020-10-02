iOS 14.2 ile yüzden fazla yeni emoji geliyor

Emoji 13 güncellemesinde toplam 62 yeni emoji bulunuyor. Bu emoji’ler arasında kutup ayısı, mühür, kabarcık çay, kamyonet, fondü, çaydanlık, sihirli değnek, böcek ve daha birçok emoji yer alıyor.

Güncelleme 55 cinsiyet ve cilt tonunun yanı sıra örtülü ve smokinli kişi gibi cinsiyetli sürümlere alternatif olarak kullanılabilen yeni cinsiyet içeren emojileri de bünyesinde barındıyor. Şirket memoji’ler için yeni renkli yüz maskesi seçenekleri de sunuyor.

iOS 14.2 ile gelen yeni emoji’ler şu şekilde:

Gözyaşı ile gülen yüz, örtülü yüz, ninja, smokinli kişi, smokinli kadın, peçeli kişi, peçe adam, bebek besleyen kadın, bebek besleyen kişi, bebek besleyen erkek, mx. baba, sarılma insanlar, parmaklar, anatomik kalp, akciğerler, kara kedi, bizon, mamut, kunduz, kutup ayısı, dodo, fok, böcek, hamamböceği, sinek, solucan, yaban mersini, zeytin, biber, gözleme, fondü, kabarcık çay, saksı bitki, çaydanlık, pinata, sihirli değnek, yerleştirme bebek, dikiş iğnesi, ayna, pencere, piston, fare kapanı, kova, diş fırçası, tüy, kaya, ahşap, kulübe, kamyonet, paten, düğüm, sikke, bumerang, tornavida, marangozluk testere, kanca, merdiven, asansör, mezar taşı, afiş, transseksüel sembol, transseksüel bayrak

iOS 14.2 ile son kullanıcıların buluşmasına henüz biraz daha zaman var. iOS 14.2’nin 2021’den önce yayınlanması beklenmiyor.



