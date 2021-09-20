iOS 15, Türkiye’de ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
Kısa süre önce gerçekleşen Apple Etkinliği ile iPhone 13 ailesi, Apple Watch Series 7, yeni iPad mini ve 9. Nesil iPad tanıtıldı. iOS 15işletim sistemi ise bugün resmen dağıtılacak. Peki Türkiye için iOS 15 saat kaçta yayınlanacak?
20 Eylül 2021, Pazartesi 11:56 Son Güncelleme:
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Apple’ın açıklamasından sonra beta sürüm kullanıcıları ve geliştiriciler için iOS 15 Release Candidate sürümü yayınlandı. Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15 sürümleri ile beraber herkese sunulacak.
Türkiye’deki iPhone,iPad, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları bu akşam yani 20 Eylül 2021 tarihinde saat 20:00’dan itibaren güncellemeyi indirebilecek.
iOS 15 alacak iPhone modelleri şu şekilde:
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE 2016
- iPhone SE 2020
- iPod touch 7. Nesil
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