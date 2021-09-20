iOS 15, Türkiye’de ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Apple’ın açıklamasından sonra beta sürüm kullanıcıları ve geliştiriciler için iOS 15 Release Candidate sürümü yayınlandı. Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15 sürümleri ile beraber herkese sunulacak.

Türkiye’deki iPhone,iPad, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları bu akşam yani 20 Eylül 2021 tarihinde saat 20:00’dan itibaren güncellemeyi indirebilecek.

iOS 15 alacak iPhone modelleri şu şekilde: