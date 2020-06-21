iOS yerine iPhone OS gelebilir

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, iPad'lerde yol ayrımına gitmiş ve iPadOS adıyla anılmaya başlamıştı. Firmaya yakın kaynakların iddialarına göre iPhone ailesi de iPhone OS olarak ekosistemde farklılaşacak.Bu durumda iOS sadece iPod için mi kullanılacak yoksa tamamen mi isim listesinden silinecek bilinmiyor.

Bununla birlikte iPhone ailesinin yakın zamanda Apple Phone olarak isimlendirileceği iddia ediliyor. Ancak Apple’ın, bir ikon haline gelen iPhone isimlendirmesinden vazgeçmeyeceğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.



