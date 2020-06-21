iOS yerine iPhone OS gelebilir
Apple, iOS 14 ile birlikte isim değişikliğine giderek iOS 14 yerine iPhone OS ismini kullanabilir. Bu işletim sisteminin iPhone özelinde bir sürüm olacağı iddia edildi.
21 Haziran 2020, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, iPad'lerde yol ayrımına gitmiş ve iPadOS adıyla anılmaya başlamıştı. Firmaya yakın kaynakların iddialarına göre iPhone ailesi de iPhone OS olarak ekosistemde farklılaşacak.Bu durumda iOS sadece iPod için mi kullanılacak yoksa tamamen mi isim listesinden silinecek bilinmiyor.
Bununla birlikte iPhone ailesinin yakın zamanda Apple Phone olarak isimlendirileceği iddia ediliyor. Ancak Apple’ın, bir ikon haline gelen iPhone isimlendirmesinden vazgeçmeyeceğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.