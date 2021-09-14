iPad 9 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, iPad’e daha da fazla performans ve yetenek sağlayan güçlü A13 Bionic çipe sahip yeni iPad’i (9. nesil) tanıttı. Yeni iPad, önceki nesle göre yüzde 20 performans artışı sağlayan güçlü A13 Bionic çip ile donatılmış olarak geliyor. Bu, yeni iPad’in en çok satan Chromebook’a göre 3 kat ve en çok satan Android tablete göre 6 kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Bu ek performans, kullanıcıların en hesaplı iPad’de gelişmiş uygulamaları ve oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmalarını sağlayacak. A13 Bionic çipteki Neural Engine, iPadOS 15 ile gelen ve bir fotoğraftaki metinleri tanıyarak kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapmalarına imkan veren Canlı Metin özelliği gibi yeni nesil yapay öğrenme özelliklerine de güç katıyor.

Yeni 12 MP ultra geniş ön kamera ve Neural Engine sayesinde iPad Pro’daki Ana Sahne deneyimi, kullanıcıların daha da çekici görüntülü görüşmeler yapabilmesi için şimdi iPad’de de sunuluyor. Kullanıcılar hareket ettikçe Ana Sahne özelliği süjeyi kadrajda tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında kamera onları da algılıyor ve görüntüyü onları da konuşmaya katacak şekilde kolayca uzaklaştırıyor. Ana Sahne özelliği FaceTime’da olduğu gibi üçüncü taraf görüntülü arama uygulamalarında da görüntülü görüşmeleri daha doğal hale getiriyor. İster sevdiklerinizle hasret gidiyor ister iPad’inizi bir uzaktan öğrenim ortamında kullanıyor olun, Ana Sahne özelliği bağlanma deneyimini hiç olmadığı kadar çekici hale getiriyor.

True Tone ilk kez iPad’in etkileyici 10.2 inç Retina ekranına geliyor. Yeni, yükseltilmiş ortam ışığı sensörü, ekran içeriğini odanın renk sıcaklığına göre ayarlayan True Tone özelliğini destekliyor. Yeni iPad’deki True Tone resimlerin daha doğal görünmesini sağlıyor ve kullanıcılara tüm ışık koşullarında daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İnce ve hafif tasarımı ve Cellular model seçeceğiyle,3 iPad kullanıcılara evde veya hareket halinde çalışma, öğrenme ve bağlanma özgürlüğü sunuyor. Yeni iPad’in en küçük kapasiteli modeli 64 GB, yani önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanıyla iPad kullanıcılarına daha da fazla değer sunuyor. Daha fazla uygulama, oyun, fotoğraf ve video depolamak isteyen kullanıcılar için 256 GB seçeneği de sunuluyor.

Başlangıç fiyatı sadece 3899 TL olan yeni iPad, TrueTone özellikli 10.2 inç Retina ekrana, Ana Sahne özellikli 12 MP ultra Geniş ön kameraya, Apple Pencil (1. nesil) ve Smart Keyboard desteğine, kullanıcı dostu iPadOS 15’e ve önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanına sahip. Yeni iPad, 24 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.



