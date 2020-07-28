iPad için Photoshop uygulamasına birçok yeni özellik geldi

iPad için Photoshop ilk çıktığında birçok özelliğin eksik olması nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı. Şimdiyse bu durum yavaş da değişiyor.

Refine Edge Brush, kürk veya saçın kenarlarını herhangi bir doğrulukla seçmenin yolunu sunuyor. Bu araç, seçimini iyileştirmek istediğiniz kenarları fırçalamanızı ve ardından tam olarak ne seçmek istediğinize odaklanmak için bazı kontrollerle oynamanızı sağlıyor. Arayüz, dokunmatik kontrollerle kullanım için basitleştirildi. Aynı zamanda parmaklarınızı veya Apple Pencil’ı kullanarak bir fotoğrafın arka planını değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Rotate Canvas Tool ile üzerinde çalıştığınız tuvali iki parmağınızla dokunup çevirerek döndürebilirsiniz. Bu, tabletin kendisini tekrar tekrar konumlandırmadan eskiz yapmak için kullanışlı olacak.

Uygulama iPad Pro, iPad Pro (12,9-inç), ikinci jenerasyon iPad Pro (10,5-inç), iPad Pro (9,7-inç), beşinci jenerasyon iPad, iPad Mini 4 ve iPad Air 2 modelleriyle kullanılabiliyor. Creative Cloud aboneliği ile uygulama mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.