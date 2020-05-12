iPad Pro Magic Keyboard sonunda geldi ve iPad Pro 2020 sürümüm tamamladı. Jest dostu dokunmatik yüzey ve zarif tasarımı, iPad Pro'yu MacBook gibi daha aktif kullanmamı sağladı açıkçası. Makas tipi tuşlar cidden harika bir yazma deneyimi sunuyor.

Magic Keyboard hem iPad'i biraz ağır yapıyor hem de fiyatı biraz yüksek, haklısınız ama işlevsellik anlamında sizi bir tık üste çıkartıyor. Bu arada bendeki 11 inçlik olan model için.

Geliştiricilerin ayrıca Magic Keyboard'un dokunmatik yüzeyini daha iyi desteklemek için uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor. Ancak, tabletlerini bir dizüstü yapmak isteyenler için bence daha iyi bir aksesuar da şu an yok.

Fiyatına gelirsek 11 inçlik iPad Pro için Magic Keyboard'un fiyatı 2299 TL.

Artıları

iPad ile şık tasarım

Kullanışlı

Dokunmatik yüzey ve daha akıllı imleç

Güçlü ve sağlam ekran menteşesi

Eksileri

Biraz ağır

Pek bütçe dostu değil

Üçüncü taraf uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor