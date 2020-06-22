Apple, iPad’in benzersiz özelliklerinden ve geniş Multi-Touch ekranından yararlanan yeni özelliklere ve tasarımlara sahip iPadOS 14’ü tanıttı. iPadOS 14; gelen FaceTime ve telefon aramaları, Siri etkileşimleri ve Arama için kullanıcıların elindeki işe odaklanmasına yardımcı olan yepyeni kompakt bir tasarım sunuyor. Uygulamalardaki yeni kenar çubukları ve araç çubukları tüm kontrolleri tek bir yerde topluyor. Böylece uygulamalar daha da akıcı ve güçlü bir hale geliyor. iPad için Scribble gibi yeni Apple Pencil özellikleri el yazısıyla not alarak çalışmak için yepyeni bir yol sunuyor. ARKit 4 ise yepyeni Depth API ile geliştiricilerin uygulamalarına daha da güçlü özellikler eklemesine imkan veriyor.

“iPadOS 14 ile iPad’in sahip olduğu farklı deneyimden yararlanarak müşterilerin üretkenliğini artırmasına, daha yaratıcı olmasına ve daha çok eğlenmesine yardımcı olacak özellikler sunmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi şöyle devam etti: “Yeni kompakt sistem etkileşimi tasarımları ve iPad’e özel yeni uygulama tasarımlarının yanı sıra Apple Pencil ile daha da iyi not almayı sağlayan özelliklere ve daha güçlü AR olanaklarına sahip iPadOS 14, sunduğu olağanüstü deneyimle benzersizliğini koruyor.”

Gelen FaceTime ve telefon aramaları, Siri etkileşimleri ve Arama için iPad’e özel olarak hazırlanan yepyeni kompakt tasarım, kullanıcıların odaklanmalarına ve yaptıkları işte daha fazla ilerleme kaydetmelerine yardımcı oluyor. Gelen FaceTime ve telefon aramaları şimdi tüm ekranı kaplamayan küçük bir sembol şeklinde görünüyor. Bu sayede, kolayca cevap vermek için hızla dokunmak veya kaydırıp reddederek işe geri dönmek mümkün oluyor. Siri etkinleştirildiğinde ise ekranın alt kısmında görünüyor. Kullanıcılar böylece Siri’den bir istekte bulunurken ekrandaki bilgilere rahatlıkla bakabiliyor. Siri ayrıca diğer uygulamaları açarken veya müziği kontrol ederken hızla ekrandan kayboluyor.

iPad’deki Arama işlevi iPadOS 14 ile tamamen baştan geliştirildi. Şimdi bu işlev, uygulamaları bulup çalıştırmaktan kişilere, dosyalara ve hızlı bilgilere erişmeye ve insanlar veya mekanlar hakkında sık sorulan sorulara yanıt bulmaya kadar hemen her şeyin hızla bulunabileceği bir yer haline geldi. Yeni kompakt tasarım sayesinde kullanıcılar içinde oldukları uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan istedikleri yerden arama yapabiliyor. Daha güçlü ve özenli hale gelen web aramaları ise kullanıcılar yazmaya başlar başlamaz ilgili öneriler sunarak tek bir dokunuşla arama sonuçlarına ulaşma imkanı sunuyor.

Fotoğraflar, Dosyalar, Notlar, Takvim ve Apple Music gibi birçok uygulamada yeniden tasarlanan kenar çubukları, gezintiyi tek bir yere toplayarak içeriği önde ve ortada tutarken kullanıcıların uygulama içinde aradığını daha kolay bulmasını sağlıyor. Sadeleştirilen araç çubukları ve yeni aşağı açılır menüler uygulama kontrollerine tek bir noktadan erişim sunuyor.

Apple Pencil daha da işlevsel hale getirildi

iPadOS 14, Apple Pencil ile birlikte iPad’e Scribble özelliğini getiriyor. Kullanıcılar herhangi bir metin alanına el yazısıyla not aldıklarında otomatik olarak metne dönüştürülüyor. Böylece iMessage’a yanıt vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemler daha hızlı ve kolayca yapılabiliyor. El yazısıyla yazılan her şey ve dönüştürülen metinler cihazda gizli ve güvenli bir şekilde tutuluyor. Akıllı Seçenek özelliği, not alırken aygıt içi yapay öğrenmeden yararlanarak el yazısını çizimden ayırıyor. Böylece el yazısıyla yazılan metinler kolayca seçilip kesilerek diğer bir belgeye klavye fontlarıyla yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik olarak mükemmel şekiller çizmesine ve bunları Notlar uygulamasına faydalı şemalar ve illüstrasyonlar eklerken istenilen yere yerleştirmesine olanak veriyor.

Veri algılayıcıları el yazısıyla yazılan telefon numaralarını, tarihleri ve adresleri de tanıyor ve kullanıcıların yazılan numaraya dokunarak arama yapmak, bir etkinliği doğrudan Takvim uygulamasına eklemek veya Harita uygulamasında bir yer göstermek gibi işlemler yapmasını sağlıyor.

Scribble özelliği öncelikle İngilizce, Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince desteği sunacak. Özellik ayrıca Çince ve İngilizceyi karışık olarak da algılayabilecek, böylece kullanıcılar dili değiştirmeden İngilizce ve Çince kelimeleri birlikte yazabilecek.

Artırılmış gerçeklik daha da gerçek hale geliyor

AR, daha önce mümkün olmayan şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olan son derece güçlü bir teknoloji olduğunu kanıtladı. ARKit 4 ile birlikte sunulan yeni Depth API, geliştiricilerin iPad Pro’daki yeni LiDAR Tarayıcısı ile elde edilen daha da hassas derinlik verisine erişmesini sağlıyor. Geliştiriciler Depth API ile uygulamalarına, daha hassas sanal kıyafet deneme için vücut ölçülerini alma veya bir odayı boyamadan önce renklerin nasıl görüneceğini test etme gibi güçlü özellikler ekleyebiliyor. ARKit 4 ayrıca iOS ve iPadOS uygulamaları için Location Anchors özelliğini sunuyor. Apple Harita uygulamasındaki yeni haritanın yüksek çözünürlüklü verilerinden yararlanan bu özellik, sunulduğu yerlerde dünyanın belirli noktalarına AR deneyimleri ekleme imkanı veriyor.

Şimdi tüm uygulamalar takibe başlamadan önce kullanıcının iznini almak zorunda. Bu yıl içinde, geliştiricilerin gizlilik çalışmalarına dair kendi hazırladıkları özetler sade ve anlaşılması kolay bir biçimde App Store’daki ürün sayfalarında yer alacak. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğinden yararlanacak şekilde yükseltebilecek, uygulama geliştiricilerle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı tercih edebilecek ve uygulamaların mikrofon ve kamera kullanımı hakkında daha şeffaf bilgilere erişebilecekler.

iPadOS 14 ile gelen diğer etkileyici özellikler:

Harika bir şekilde yeniden tasarlanan araç takımları tek bakışta güncel bilgiler sunuyor. Kullanıcılar araç takımlarını bir araya getirerek zamana, konuma ve aktiviteye uygun araç takımını ön plana çıkarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bir Smart Stack oluşturabiliyorlar.

Arkadaşlar ve aile ile kurulan iletişimin merkezinde yer alan Mesajlar uygulamasında şimdi bağlantıda kalmak ve önemli mesajlara hızla erişmek daha da kolay. Kullanıcılar sohbetleri mesajlar listesinin üst kısmına tutturabiliyor, bahsetme ve satır içi yanıt özellikleri sayesinde canlı grup sohbetlerini kolayca takip edebiliyor ve bir görsel ya da emoji kullanıp grup fotoğrafı belirleyerek sohbetleri daha da özelleştirebiliyorlar. Mesajlar’daki yeni Memoji seçenekleri ise ilave saç stilleri, baş aksesuarları, yüz örtüleri ve başka niteliklerle daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik sunuyor.

Bilgi dağarcığını artıran Siri, internetten elde ettiği bilgilerle soruları yanıtlayabiliyor ve artık sesli mesaj da gönderebiliyor. Klavye dikte özelliği mesaj, not, mail ve diğer içerikleri dikte ederken aygıt içinde çalışıyor.

Harita uygulaması, bisiklet için yeni yol tarifleri ve özel olarak derlenmiş şehir rehberleriyle gezinmeyi ve keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bisiklet için yol tariflerinde yokuşlar, sokağın trafik yoğunluğu ve rotada merdiven olup olmaması gibi detaylar dikkate alınıyor. Rehberler ise bir şehirdeki ziyaret edilmeye değer ilginç yerlerin güvenilir kaynaklar tarafından derlenmiş bir listesini içeriyor. Rehberler yeni popüler olan restoranları keşfetmek, popüler turistik yerleri bulmak ve AllTrails, Complex, The Infatuation, Time Out Group ve The Washington Post gibi saygı duyulan markaların yeni önerilerine göz atmak için harika bir yol sunuyor.

Ev uygulaması, yeni otomatik önerilerle akıllı ev kontrolünü daha da kolay hale getiriyor ve Denetim Merkezi’ndeki daha kapsamlı öneriler sayesinde aksesuarlara ve ortamlara daha hızlı erişim sağlıyor. Uyarlanabilir Işık özelliği, uyumlu HomeKit özellikli ışıkların renk sıcaklığını gün boyunca otomatik olarak ayarlıyor. Aygıt içi Yüz Tanıma özelliği ise uyumlu görüntülü kapı zilleri ve kameraların arkadaşları ve aileyi tanıyabilmesini sağlıyor. Gizli ve güvenli olacak şekilde geliştirilen Ev uygulaması ve HomeKit, kullanıcının ev aksesuarlarıyla ilgili tüm bilgilerin uçtan uca şifrelenmesini sağlıyor.

Safari, Gizlilik Raporu özelliğiyle kullanıcıların hangi siteler arası izleyicilerin engellendiğini kolayca görmelerini sağlıyor, veri ihlaline karışmış olabilecek kayıtlı parolaları belirlemelerine yardımcı olmak için güvenli parola takibi sağlıyor ve web sayfalarının tamamı için yerleşik çeviri hizmeti sunuyor.

Erişilebilirlik özellikleri arasında müzikler, filmler, telefon aramaları ve podcast’lere ait seslerin daha net ve keskin olmasına yardımcı olmak için belirli frekansları yükselten veya azaltan Headphone Accommodations ve Grup FaceTime ile görüntülü görüşmelerde işaret diliyle konuşan kişiyi öne çıkaran işaret dili algılama özelliği yer alıyor.7 Sektörün görme engelliler topluluğuna yönelik önde gelen ekran okuyucusu VoiceOver, şimdi ekranda gösterilenleri otomatik olarak algılayarak daha fazla uygulama ve web deneyimini daha fazla kişi için erişilebilir kılıyor.

Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda; iPad Air 2 ve daha yeni modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad 5. nesil ve daha yeni modelleri, iPad mini 4 ve daha yeni modelleri için ücretsiz olarak indirilebilecek.