İpek Tanrıyar'dan hamilelik pozu
Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor. Instagram hesabını aktif kullanan İpek Tanrıyar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
04 Şubat 2020, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Kasım ayında yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyuran İpek Tanrıyar, 19 haftalık hamile. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski manken, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.
2 binin üzerinde beğeni aldı
İpek Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.