Magazin İpek Tanrıyar'dan hamilelik pozu

İpek Tanrıyar'dan hamilelik pozu

Magazin

İpek Tanrıyar'dan hamilelik pozu

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor. Instagram hesabını aktif kullanan İpek Tanrıyar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

04 Şubat 2020, Salı 11:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Kasım ayında yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyuran İpek Tanrıyar, 19 haftalık hamile. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski manken, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.

2 binin üzerinde beğeni aldı

İpek Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.


İlgili Haberler
İpek Tanrıyar hamileİpek Tanrıyar kimdir?

Yazarlarımızdan
İrem Haliloğlu
Yılların yolları: Ay düğümleri
İrem Haliloğlu
Filiz Özkol
4 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (4 Şubat 2020)