iPhone 12 ailesinin en pahalı olduğu ülke Brezilya oldu
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max geçtiğimiz günlerde yurt dışında ön siparişe çıkarken, şirket ayrıca 2020 iPhone serisinin tamamının 20 Kasım'da Brezilya da dahil olmak üzere daha fazla ülkeye getireceğini duyurdu. Ancak Brezilya bir kez daha dünyanın en pahalı iPhone'una sahip olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ise sıralamada ilk sırayı kaybedebilir.
10 Kasım 2020, Salı 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Apple, 2020 model iPhone’larını 20 Kasım itibarıyla daha fazla ülkede satışa sunacağını açıkladı. Ayrıca cihaz, bu tarihten bir hafta önce ön siparişe açılacak.
Brezilyalı web sitesi Tecnoblog tarafından aktarılan bilgilere göre Brezilya, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in fiyatının açıklandığı tüm ülkeler arasında bu cihazların en pahalı olduğu ülke konumunda.
Paylaşılan bilgilere göre ABD fiyatı 729 dolar olarak açıklanan "2020 model en ucuz iPhone" olan 64 GB’lık iPhone 12 mini’nin Brezilya’daki fiyatı 1.268 doları buluyor. Ayrıca yine ABD fiyatı 1.399 dolar olan "2020 model en pahalı iPhone" 512 GB’lık iPhone 12 Pro Max’in Brezilya’daki fiyatı 2.535 dolar seviyesinde.
Dünya genelinde bazı ülkelerdeki iPhone 12 mini (64 GB) fiyatı:
Brezilya - 1.268 dolar
İtalya - 996 dolar
Portekiz - 984 dolar
Meksika - 967 dolar
Fransa - 961 dolar
Hindistan - 944 dolar
Japonya - 795 dolar
Hong Kong - 774 dolar
ABD - 729 dolar
Dünya genelinde bazı ülkelerdeki iPhone 12 Pro Max (512 GB) fiyatı:
Brezilya - 2.535 dolar
İtalya - 2.159 dolar
Portekiz - 1.946 dolar
Meksika - 1.934 dolar
Fransa - 1.911 dolar
Hindistan - 1.851 dolar
Japonya - 1.602 dolar
Hong Kong - 1.523 dolar
ABD - 1.399 dolar
Genelde daha da yüksek fiyatlara sahip Arjantin'de iPhone 12 henüz piyasaya sürülmediğinde Brezilya'nın sıralamada ilk sırayı kaybedebileceğini belirtmekte fayda var. Apple, dünya çapında fiyatlarını nasıl belirlediklerini açıklamıyor. Ancak bu rakam, her ülkenin vergilerine ve para birimine göre değişiyor.
Örneğin Brezilya ve Hindistan'da hükümet, ülkede üretilmeyen cihazlar için yüksek vergiler koyuyor. Apple, bazı vergi teşvikleri almak için bu iki ülkede iPhone'ları bir araya getiriyor. Ancak yine de bu ürünlerin fiyatını etkileyen ithalat ücretlerinin yanı sıra başka yüksek vergiler de var.