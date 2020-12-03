iPhone 12 detaylı inceleme – Bu yılın en popüler telefonu olacak

İPhone 12’nin genel olarak harika bir telefon olduğuna şüphe yok. Yeni Super Retina XDR paneli, yüksek yenileme hızına sahip olmasa bile, bu fiyata önceki modelde bulunan LCD panele göre olağanüstü bir gelişme var. Ve yepyeni tasarım, MagSafe ve çift kamera sistemi, iPhone 12’ye yüksek notlar kazandırıyor. Detayları videomuzdan görebilirsiniz.



