iPhone 12 detaylı inceleme – Bu yılın en popüler telefonu olacak
Apple’ın retro tasarım, 5G desteği, harika kameralar ve daha iyi performansa sahip yeni akıllı telefonu iPhone 12 yi sizler için inceledik. iPhone 12’nin başlangıç fiyatı 10.999 TL. Tabi bu fiyat 64 GB’lık model için geçerli. 256 GB için 12.499 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.
03 Aralık 2020, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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İPhone 12’nin genel olarak harika bir telefon olduğuna şüphe yok. Yeni Super Retina XDR paneli, yüksek yenileme hızına sahip olmasa bile, bu fiyata önceki modelde bulunan LCD panele göre olağanüstü bir gelişme var. Ve yepyeni tasarım, MagSafe ve çift kamera sistemi, iPhone 12’ye yüksek notlar kazandırıyor. Detayları videomuzdan görebilirsiniz.
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