iPhone 12 için ücretsiz hoparlör değişim programı başlatıldı

Apple, bazı iPhone 12 ve 12 Pro modelleri için ücretsiz hoparlör onarım programı başlattı. Apple'a göre iPhone 12 ve 12 Pro'nun çok küçük bir yüzdesi, hoparlör modülündeki bir bileşen arızası nedeniyle ses sorunları yaşanmasına neden olabilir. Etkilenen akıllı telefonların Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretildiği belirtilirken, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'te bu sorunun olmadığı açıklandı.

Telefon görüşmesi sırasında hoparlörden ses alamayan ve sorunlar yaşayan iPhone 12 ve 12 Pro akıllı telefon sahipleri, ücretsiz onarım için yetkili servis merkezi ile iletişime geçebilirler.

Apple’ın konu hakkında açıklaması şu şekilde: ”Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazlarının çok küçük bir yüzdesinin alıcı modülünde arızalanabilecek bir bileşen nedeniyle ses sorunları yaşayabileceğini belirledi. Etkilenen cihazlar Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretildi. iPhone 12 veya iPhone 12 Pro’nuz arama yaptığınızda veya aldığınızda alıcıdan ses çıkarmıyorsa servis için uygun olabilir. Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, uygun cihazlara ücretsiz olarak hizmet verecektir. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bu programın parçası değildir.”