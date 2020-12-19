iPhone 12 Pro detaylı inceleme - Merak edilenler tek videoda

İPhone 12 Pro, hem donanım hem de tasarım anlamında iPhone ailesi içinde en büyük sıçramayı temsil ediyor. İçinde , hızlı 5G bağlantısı ve şu an tüm telefonlardan daha daha hızlı olan 5nm işlemci var. Dışarıdan bakıldığında ise iPhone 12 Pro, hem 6,1 inç Ceramic Shield ekranla daha sağlam hem de düz kenarlı tasarımıyla daha şık hale geldi. LiDAR'ın eklenmesi de daha fazla odaklanma seçeneği sunuyor ve gelecekte daha gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerinin önünü açıyor.

iPhone 12 Pro'da özellikle iPhone 12'ye kıyasla nelerin öne çıktığını da soruyor olabilirsiniz. Aslında Pro’da Öne çıkan en önemli şey kamera deneyimi. 2x zoom ve 60 FPS Dolby vision video da kaydı da bunu destekliyor. LiDAR da daha fazla harcamak için iyi nedenler arasında.

Videoda test ettiğimiz kılıf Spigen'in Tough Armor modeli, kablosuz powerbank ise Mophie Powerstation Wireless XL. Kılıf telefonda tutuş hissiyatını arttırırken, telefona ekstra koruma sağlıyor. Mophie Powerstation Wireless XL ile de iPhone'unuzu veya AirPods için kablosuz şarj kutunuzu gittiğiniz her yerde kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.



