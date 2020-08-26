iPhone 12 Pro Max, ilk kez çalışırken görüntülendi. Ortaya çıkan sızıntı telefonun şarj hızını, çentik boyutunu, kamera ve ekran özelliklerini ortaya koyuyor.

iPhone 12 Pro Max’in ortaya çıkan özelliklerine bakıldığında göze çarpan ilk şey 2778 x 1284 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz dinamik yenileme hızına sahip 6,7 inç ekran. OLED ekranın 458 ppi ve ekrana basma uzunluğunu algılayabilen Haptic Touch özelliğine sahip olacağı da iddia ediliyor. 120 Hz’lik dinamik yenileme hızı, istenildiği durumlarda 60 Hz’e de düşürülebilecek.

İddialara göre 20W hızlı şarj özelliğini destekleyecek iPhone 12 Pro Max’in kutusundan hızlı şarj için bir adaptör çıkmayacağı da iddialar arasında yer alıyor.

iPhone 12 Pro Max’in LiDAR tarayıcıyla otomatik odaklaması ve gece modunun da daha iyi olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz, 4K çözünürlükte 120 / 240 FPS ağır çekim videolar çekebilecek.

iPhone 12’nin fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın yalnızca 4G destekli modelini Şubat ayı civarında piyasaya süreceği ifade edildi. iPhone 12'nin bu versiyonunun da Eylül ayında piyasaya sürülen 5G modellerinden daha ucuz olması bekleniyor. Cihazla ilgili diğer detaylar net değil, ancak Apple'ın 5G olmayan iPhone'u 800 dolar civarında fiyatlandırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Apple'ın 5G içeren modeller için bile bu yılki iPhone'ların fiyatlarını yükseltmesinin muhtemel olmadığı söylendi. Şirketin, geçen ay yaptığı tahminleri tekrarlayarak, bazı 5G modellerini 1.000 doların altında ve iPhone 11 Pro'ya benzer fiyatlarda piyasaya sürebilir.

Ives, "Apple daha geniş müşteri tabanının peşinden gittiği için fiyat puanları agresif olacak. Özellikle COVID-19 döneminde tüm fiyat kategorilerine ulaştıklarından emin olmaları gerekiyor." dedi.

Apple, 2021'in başlarında daha ucuz 4G destekli iPhone çıkarırsa, şirketin akıllı telefon satışlarını artırmak için giderek daha uygun fiyatlı cihazlara odaklanacak.

Apple'ın bu sonbaharda iPhone 12'nin dört farklı versiyonunu tanıtması bekleniyor. Bunların hepsinin 5G bağlantısı ile geleceği söyleniyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'in raporlarına göre Apple, iPad Pro'ya daha çok benzeyen yeni boyut seçenekleri ve yenilenmiş bir tasarım sunabilir.

COVID-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone tedarikinin bu yıl normalden birkaç hafta sonra başlaması bekleniyor.

İddia edilenler Apple tarafından resmi olarak onaylanmadı. Apple, iPhone 12 serisini eylül ayında duyuracak. Gelişmeleri yakında öğrenmek için, bizleri takip etmeyi unutmayın.