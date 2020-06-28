iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir

Sosyal medyada Ice universe adlı hesap, iPhone 12 Pro ve Pro Max'in 120Hz ekranla geleceğini ve bu bilginin de güvenilir bir kaynaktan geldiğini iddia ediyor.

Ancak telefonlarda 120 Hz ekran kullanılması halinde bunun Samsung Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi düşük çözünürlükte sunulacağı ya da 120 Hz’in çok yüksek enerji harcayacağı iddia ediliyor. Bunun da arkasında telefonlarda LTPO temelli bir ekranın sunulamayacak olması yer alıyor deniyor.

Apple, Samsung Display imzalı LTPO temelli 120 Hz ekranlara ancak 2021’da geçmeyi planlıyor. Apple 120 Hz ekranı şu an sadece iPad Pro’larda sunuyor.

iPhone 12'nin fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 12 fiyatını yurt dışında en az 649 dolar olması bekleniyor. 12 Max modeline Apple’ın 749 dolar isteyeceği aktarılıyor. iPhone 12 Pro’nun 999; 12 Pro Max modelinin ise 1.099 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor.