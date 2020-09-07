iPhone 12 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Apple, yeni iPad ve Apple Watch'u Türkiye saatiyle 8 Eylül saat 18.30’da tanıtacak. Ayrıca Apple, etkinliği çevrimiçi olarak yapacak.

8 Eylül'deki etkinlikte iPhone 12 ailesinin de tanıtım tarihinin açıklanacağı söyleniyor.

Etkinlikte tanıtılacak yeni ürünler arasında yeni bir iPad ve Apple Watch da bulunuyor. Ancak Mark Gurman, Apple'ın bu hafta yeni ürünler piyasaya sürmesinin pek olası olmadığını söyledi.









Şirketin 27 Ekim tarihinde ise başka bir etkinlik daha düzenleyeceğini iddia ediliyor. Apple, bu etkinlikteyse iPad Pro ve MacBook serilerinin çıkışı gerçekleştirecek. Yeni MacBook modelleri MacBook ve 13 inç MacBook Pro, şirket içerisinde geliştirilen bir işlemciden gücünü alacak. Şu an için bu etkinliğin çevrimiçi olarak mı yoksa fiziksel olarak mı gerçekleştirileceği bilinmiyor.

iPhone 12’nin fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın yalnızca 4G destekli modelini Şubat ayı civarında piyasaya süreceği ifade edildi. İPhone 12'nin bu versiyonunun da Eylül ayında piyasaya sürülen 5G modellerinden daha ucuz olması bekleniyor. Cihazla ilgili diğer detaylar net değil, ancak Apple'ın 5G olmayan iPhone'u 800 dolar civarında fiyatlandırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Apple'ın 5G içeren modeller için bile bu yılki iPhone'ların fiyatlarını yükseltmesinin muhtemel olmadığı söylendi. Şirketin, geçen ay yaptığı tahminleri tekrarlayarak, bazı 5G modellerini 1.000 doların altında ve iPhone 11 Pro'ya benzer fiyatlarda piyasaya sürebilir.

Ives, "Apple daha geniş müşteri tabanının peşinden gittiği için fiyat puanları agresif olacak. Özellikle COVID-19 döneminde tüm fiyat kategorilerine ulaştıklarından emin olmaları gerekiyor." dedi.

Apple, 2021'in başlarında daha ucuz 4G destekli iPhone çıkarırsa, şirketin akıllı telefon satışlarını artırmak için giderek daha uygun fiyatlı cihazlara odaklanacak.

Apple'ın bu sonbaharda iPhone 12'nin dört farklı versiyonunu tanıtması bekleniyor. Bunların hepsinin 5G bağlantısı ile geleceği söyleniyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'in raporlarına göre Apple, iPad Pro'ya daha çok benzeyen yeni boyut seçenekleri ve yenilenmiş bir tasarım sunabilir.

COVID-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone tedarikinin bu yıl normalden birkaç hafta sonra başlaması bekleniyor.