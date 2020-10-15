Bilim & Teknoloji iPhone 12 Türkiye’de yanlışlıkla satışa sunuldu

iPhone 12 Türkiye’de yanlışlıkla satışa sunuldu

Bilim & Teknoloji

iPhone 12 Türkiye’de yanlışlıkla satışa sunuldu

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 12, bir internet sitesinde yanlışlıkla satışa sunuldu. Ancak yapılan hatanın ardından ürünün fiyatı silindi ve liste güncellendi.

15 Ekim 2020, Perşembe 01:00 Son Güncelleme:
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Bir teknoloji perakende zincirinin internet sitesinde satışa sunulan 128 GB iPhone 12 Pro, 23 bin 600 TL fiyat etiketiyle listelendi. Ancak fiyatın, ürünü mağazanın sistemine eklemek için rastgele girildiği, gerçek fiyatları yansıtmadığı iddia edildi.

Daha sonra ise telefonun satış fiyatı listeden kaldırılıp “tükendi” ibaresi eklendi.

Yukarıdaki rakamın iPhone 12 serisinin gerçek fiyatını yansıtmadığını ve ürünlerin Türkiye’deki resmi fiyatlarının henüz belli olmadığını belirtelim.


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