iPhone 12 Türkiye’de yanlışlıkla satışa sunuldu

Bir teknoloji perakende zincirinin internet sitesinde satışa sunulan 128 GB iPhone 12 Pro, 23 bin 600 TL fiyat etiketiyle listelendi. Ancak fiyatın, ürünü mağazanın sistemine eklemek için rastgele girildiği, gerçek fiyatları yansıtmadığı iddia edildi.

Daha sonra ise telefonun satış fiyatı listeden kaldırılıp “tükendi” ibaresi eklendi.

Yukarıdaki rakamın iPhone 12 serisinin gerçek fiyatını yansıtmadığını ve ürünlerin Türkiye’deki resmi fiyatlarının henüz belli olmadığını belirtelim.







