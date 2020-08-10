iPhone 13 ailesi 120 Hz OLED ekranla gelebilir

Samsung Galaxy Note 20, 120 Hz yenileme hızı sunan ekranla geldi. Bu yıl piyasaya sunulacak iPhone 12 ailesinde ise ne yazık ki bu özelliğin yer almayacağı iddia ediliyor. Hatta bu yıl gelecek iPhone modellerinin 60 Hz ekrana sahip olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Apple, iPhone 13 serisiyle entegre dokunmatik katmanlı OLED ekranlar kullanmayı planlıyor. Ortaya atılan iddialara göre yeni iPhone modelleri 2021 yılında bu panellerle birlikte gelecek. Buna ek olarak paneller 120 Hz yenileme hızında olacak.

120 Hz LTPO panelleri, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için yaygın olarak kullanılan düşük sıcaklıklı polikristal silikon (LTPS) ile karşılaştırıldığında OLED ekranların güç tüketimini yüzde 15 ila 20 oranında azaltabiliyor.

Apple’ın bu yıl dört adet iPhone 12 modeli tanıtması bekleniyor. Bunlar: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 ailesiyle ilgili tüm detaylar ise 2021 yılının eylül ayında açıklanacak.