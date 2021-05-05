iPhone 13 ailesinin iPhone 12 gibi görüneceği söylenebilir. Sonbaharda duyurulması beklenen telefon, çentik olayına yeni bir çözüm getirecek gibi görünüyor.

Paylaşılan görsellere göre Apple, her zaman ortaya hizaladığı hoparlörü telefonun en üstüne çekerek, çentiğin küçülmesini sağlayacak. Böylelikle TrueDepth ön kamera kurulumu birbirine yakınlaşacak, bu da ekran alanının küçülmesini sağlayacak.

Daha önce iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentiğin yeni modelde 26.8 milimetreye düşeceği söylenmişti. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülebilir.

Videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.



