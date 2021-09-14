Baştan aşağı yeniden tasarlanan her iki modelde de 120 Hz uyarlamalı yenileme hızıyla dokunma deneyimini daha hızlı ve duyarlı hale getiren, ProMotion özelliğine sahip, tamamen yeni bir Super Retina XDR ekran bulunuyor.

Pro kamera sistemi, muhteşem fotoğraflar ve videolar çeken, gücünü A15 Bionic’in benzersiz performansından alan, önde gelen rakiplerinden çok daha güçlü yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla şimdiye kadarki en büyük ilerlemeyi kaydetti. Bu teknolojiler, yeni Ultra Geniş kamerada makro fotoğrafçılık ve 2,2 kata kadar daha iyi loş ışık performansı gibi etkileyici yeni fotoğraf özelliklerini mümkün kılıyor. Fotoğrafik Stiller gibi yeni bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri Kamera uygulamasındaki görüntülerin görünümünü kişiselleştiriyor ve her iki modelde de tüm kameralarda Gece modu bulunuyor. Sinematik mod video çekimlerine muhteşem alan derinliği geçişleri, makro video, Hızlı Çekim, Ağır Çekim ve hatta daha iyi loş ışık performansı için büyük bir yenilik getiriyor. Her iki model de Dolby Vision’da uçtan uca pro iş akışlarını ve ilk kez, yalnızca iPhone’da bulunan ProRes’i sunuyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max daha fazla kapsama sağlamak için daha fazla bant içeren 5G’ye, pil ömründe iPhone 13 Pro Max modelinde bir iPhone’daki en iyi pil ömrünü elde etmek için yapılan büyük iyileştirmelere, yeni 1 TB depolama kapasitesine ve hala diğer tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan Ceramic Shield’a sahip.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max grafit, altın, gümüş ve tamamen yeni sierra mavisinden oluşan dört büyüleyici renk seçeneğiyle satışa sunulacak

iPhone 13 Pro ürün serisi, üç arka kamera için daha iyi pürüz azaltma ve ton eşleme için A15 Bionic’teki yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) tarafından desteklenen, iOS 15 ile birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmak için optimize edilen yeni sensörler ve lenslerle iPhone’daki en iyi kamera sistemine sahip. A15 Bionic ve gelişmiş yapay öğrenme algoritmalarıyla desteklenen Sinematik mod Dolby Vision HDR kayıt yapıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile, daha yüksek bir renk doğruluğu ve daha az sıkıştırma sunmak için, reklam filmleri, gişe filmleri ve yayınlarda son teslimat formatı olarak yaygın bir şekilde kullanılan gelişmiş bir video codec’i olan ProRes2 de sunuluyor. 3 Bu güçlü yeni pro iş akışını yeni kamera donanımı, A15 Bionic’teki gelişmiş video kodlayıcıları ve kod çözücüleri ve flash depolama kanalı sağlıyor. iPhone, dünyada uçtan uca iş akışı sağlayan (Dolby Vision veya ProRes formatında çekim yapıp düzenleyebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz) tek akıllı telefon.

iPhone 13 Pro ürün serisindeki daha da gelişkin A15 Bionic, etkileyici bir güç ve verimlilik sunuyor. 5 nanometre teknolojisiyle birlikte, bir akıllı telefonda bulunan en akıllı çip olan A15 Bionic, Pro ürün serisinde rakiplerinden yüzde 50’ye kadar daha hızlı ve video oyunları, yüksek performans gerektiren oyunlar ve yeni kamera özellikleri için ideal olan, bir akıllı telefondaki en hızlı grafik performansını sunan yeni bir 5 çekirdekli GPU’ya sahip. İki yeni yüksek verimlilik çekirdeğine ve dört yeni yüksek verimlilik çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU, rakiplerine göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı ve zorlayıcı görevleri sorunsuz ve verimli bir şekilde yerine getiriyor. Saniyede 15,8 trilyon işlem yapabilen yeni 16 çekirdekli Neural Engine üçüncü taraf uygulama deneyimleri için yapay öğrenme işlemlerinin daha da hızlanmasını ve iOS 15 ile Kamera uygulamasında Canlı Metin gibi özellikleri mümkün kılıyor. Yeni nesil ISP’deki büyük ilerlemeler daha iyi pürüz azaltma ve ton eşleme sağlıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, iPhone’daki en gelişmiş ekran olan, ProMotion Özeliğine sahip Super Retina XDR’ı sunuyor. 10 Hz’den 120 Hz’e kadar uyarlamalı yenilenme hızını destekleyen bu yeni ekran, kullanıcılara ihtiyaç duyduklarında en yüksek kare hızlarını sağlıyor ve ihtiyaç duymadıklarında pil tasarrufu yapıyor. 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarıyla,4 bu akıllı yeni ekran daha verimli bir OLED panel, A15 Bionic’in yeni ekran motoru, daha hızlı GPU performansı ve hep açık dokunma yardımcı işlemcisinden yararlanıyor ve iOS 15 ile çalışmak için özel olarak tasarlanması sayesinde hareketler, animasyonlar ve oyun oynama gibi aktiviteler daha hızlı ve daha hassas hale geliyor. Bu, ister internette geziniyor ister HDR videolar izliyor olsunlar, kullanıcıların olağanüstü çözünürlük, renk ve kontrastı deneyimlemeleri için 1.000 nit’te maksimum dış mekan parlaklığında yüzde 25 artış sunan, bugüne kadar bir iPhone’da kullanılan en parlak ekran.









Yepyeni Pro ürün serisi cerrahi sınıf paslanmaz çelik şerit gibi sıra dışı materyaller kullanılarak üretilen birinci sınıf bir düz kenarlı tasarıma, aşınmaya ve yıpranmaya dayanıklı şık bir yüzeye ve dokulu mat cam arka yüzeye sahip. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam, iPhone’a özel, Ceramic Shield ön yüzey tarafından korunuyor. Her iki model de, TrueDepth kamera sisteminin yüzde 20 daha az alan kaplaması sayesinde, bir akıllı telefondaki en güvenli yüz tanıma teknolojisi olan Face ID gibi yenilikçi teknolojileri barındırırken, ekranda daha fazla görüntüleme alanı sunuyor. Arka kamera sistemi, her safir kristal lensin etrafında muhteşem bir paslanmaz çelik çerçeve bulunan yeni bir tasarım sunuyor ve suya dayanıklılık için sektör lideri IP68 derecesine sahip Pro ürün serisi, sık kullanılan sıvıların dökülmesine karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı.

İç tarafta ise A15 Bionic, daha enerji verimli bileşenler, daha büyük bir pil ve sıkı donanım ve yazılım entegrasyonunun sağladığı güç optimizasyonları, her iki Pro modeli için de olağanüstü tüm gün süren pil ömrü6 sağlıyor ve iPhone 13 Pro Max bir iPhone’da bugüne kadar sunulan en uzun pil ömrüne sahip. iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro’ya göre günde bir buçuk saat, iPhone 13 Pro Max ise iPhone 12 Pro Max’e göre iki buçuk saat daha uzun süre dayanıyor.

Dünya hızla 5G’ye geçiyor ve iPhone, kullanıcıların bağlanma, paylaşma ve içerikleri kullanma biçimini değiştiren gelişmiş bir 5G deneyimi sunuyor

iOS 15, iPhone deneyimini bağlantıda kalmanın yeni yolları, kullanıcıların aygıt içi akıllı teknolojilerle odaklanmalarına, keşfetmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan güçlü özelliklerle geliştiriyor. FaceTime görüşmeleri uzamsal ses ve yeni Portre moduyla daha doğal görünüyor; yeni Odak özellikleri kullanıcıların dikkatlerinin daha az dağılmasına yardımcı oluyor; bildirimler yeniden tasarlandı ve Canlı Metin özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak bir fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor. Apple Harita uygulaması, üç boyutlu bir şehirde araba kullanma deneyimi ve artırılmış gerçeklikte yürüme rotalarıyla dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Hava Durumu ise tam ekran haritalar ve verileri gösteren daha görsel grafiklerle yeniden tasarlandı. Wallet, ev anahtarları için destek sunarken Siri, Mail ve sistem genelinde daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor.

Kullanıcılar iPhone 13 Pro’yu 15.999 TL ve iPhone 13 Pro Max'i 17.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilecekler.