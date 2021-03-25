iPhone 13 serisi Samsung’un AMOLED panelleriyle gelebilir
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.
25 Mart 2021, Perşembe 11:30 Son Güncelleme:
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iPhone 13 serisinin ekranları ile ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlk iddia Güney Kore merkezli The Elec'ten geldi. Buna göre, Apple yeni iPhone modelleri için akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli alacak.
Daha önce yaptığı doğru tahminler ile adını duyuran Apple analisti Ming-Chi Kuo ise da konu hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Kuo'ya göre, iPhone 13 serisi kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacak. Analistin bu raporu, iPhone 13 serisinin yenileme hızlarıyla ilgili ayrıntıları kapsamıyor.
Wedbush analisti Dan Ives'e göre Apple, salgının durumuna göre Eylül ayı lansman programına geri dönecek.
Ancak hiçbir şey sabit değil. Apple, yeni modellere son rötuşları yaparken ve tedarik zinciri üretimi artırmaya başladığında zamanlamayı ayarlayabilir. Bu nedenle, lansman etkinliğinin Eylül ayının üçüncü haftasından Ekim ayının başına kadar ertelenme ihtimali hala var.