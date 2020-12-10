iPhone 13 serisininin kutusundan kablo da çıkmayabilir

iPhone 12 modellerinin kutusundan bildiğiniz üzere sadece Lightning / USB-C kablo çıkıyor. Hatta yapılan güncellemeyle yeni üretilen iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone XR‘ların kutusundan da güç adaptörü ve kulaklık yer almıyor.

Şimdiyse bu durumun 2021 sonunda gelecek iPhone 13 modelleriyle bir üst seviye çıkacağı söyleniyor. İddialara göre iPhone 13’lerin kutusundan Lightning / USB-C kablo da çıkmayabilir.

Apple, iPhone 12’lerden şarj cihazını kaldırmadan önce bir anket yapmıştı. Şirket, son ankette FaceID için de çalışanlarına anket yaptı. Bu da FaceID’nin iPhone 14’lerde ortadan kalkabileceği yorumlarını ortaya çıkardı.

Jon Prosser’e göre iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama alanı sunulacak. Aynı zamanda tüm seride 120 Hz OLED ekran yer alacak. Pro versiyonlarında ultra geniş açı kamera f/1.8 diyafram değerine sahip olacak.





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