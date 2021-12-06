Daha önce küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretimini 10 milyon adet azaltan Apple, parça tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin yavaşladığını bildirerek, siparişlerin yerine getirilemeyebileceği konusunda bilgi verdi.

Bloomberg News'in haberine göre, Apple'ın bu adımı, tüketicilerin yılbaşı arefesinde her yıl satışları artan iPhone 13'ü satın almaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

Koronavirüs salgınının başlangıcında akıllı telefon ve diğer kişisel teknolojik cihazlara yönelik yüksek talepler, küresel bir çip krizine neden olmuş, otomobil endüstrisini olumsuz yönde etkilemiş, Apple ve General Motors gibi şirketlerin üretiminde kesinti yaratmıştı.

Ekim ayında, Apple CEO'su Tim Cook, dördüncü çeyrekte şirkete 6 milyar dolara mal olan tedarik kesintisi etkilerinin yılbaşı tatili döneminde daha da kötüleşeceği ve çip krizinin şirketin ürünlerinin çoğunu etkilediği uyarısında bulunmuştu.

Nikkei, geçen ay Apple'ın iPhone 13 üretim sürecine daha fazla parça tedarik edebilmek için iPad tabletlerinin üretimini azalttığını bildirmişti.

Apple iPhone 13 için 2021 yılı satış hedefini daha önce 10 milyon adet düşürerek 90 milyon adede indirmişti. Hedefin düşürülmesine neden olarak parça tedarikinde yetersizliği gösteren Apple, parça tedarikinde yaşanan açığın büyük bölümünün gelecek yıl kapatılacağını ifade etmişti. Ancak konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, şimdi tedarikçilerini iPhone 13 için gelecek yıla yönelik bu siparişlerin gerçekleşmeyebileceği konusunda bilgilendiriyor.



