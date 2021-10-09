iPhone 14 gelecek yıl çentiksiz bir tasarımla gelebilir

Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser kısa süre önce iPhone 14'ün tasarımına ait olduğunu iddia ettiği render görsellerini paylaşmıştı. Weibo'da paylaşılıp ardından silinen bir gönderiye göre, ‌Apple'ın çentik kullanımından tamamen vazgeçemeyeceği ifade edildi. Dokuzuncu nesil iPad'in Eylül ayındaki Apple etkinliğinde tanıtılacağını doğru şekilde tahmin eden hesap, Apple'ın normal bir çentik yerine nokta çentik kullanmasının muhtemel olmadığını ve iPhone 14'lerde yalnızca daha küçük bir çentik olabileceğini söyledi.

Apple, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ile çentiği genişlik anlamında küçültse de biraz daha uzun hale getirdi. Apple bunu, TrueDepth kamera sisteminin bileşen boyutlarını küçülterek ve dahili bileşenleri yeniden yapılandırarak yaptı. Şirket bu yıl ayrıca ahizeyi çerçevenin üst kısmına taşıyarak çentikte yer açtı.

Apple analisti ‌Ming-Chi Kuo‌ ise Apple'ın nokta çentik tasarımı kullanması halinde üst seviye ‌iPhone 14‌ modellerinde FaceID'yi nasıl barındıracağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Weibo'da bugün ortaya çıkan söylenti, Touch ID'nin önümüzdeki yıl ekranda görünmeyeceğini iddia ediyor, bu da Face ID'nin iPhone 14 kullanıcıları için mevcut olan tek biyometrik kimlik doğrulama seçeneği olmaya devam edebileceği anlamına geliyor.



