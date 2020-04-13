iPhone 9 gelecek hafta piyasaya sürülebilir

Apple'ın, iPhone 9 olarak adlandıracağı iPhone SE 2 modelini önümüzdeki hafta satışa sunacağı iddia ediliyor.

Yeni iPhone SE'nin 4.7 inç ekran, Touch ID ana düğmesi, A13 işlemci, 3GB RAM ve 256GB'a kadar depolama alanı ile iPhone 8'in yükseltilmiş bir versiyonu olması bekleniyor.

iPhone 9'un Nisan ortasında piyasaya sürüleceği öne sürülmüştü. Çin merkezli GF Securities tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu iddiaların gerçekten de Apple'ın planı olduğuna işaret ediyor.

Yayınlanan raporlara göre ilk iPhone 9 sahipleri cihazlarına 24 Nisan tarihinde kavuşabilecek. Temel modelin ise 399 dolardan satışa çıkacağı söyleniyor. Daha fazla depolama alanına sahip modelin ise iPhone 8'in başlangıç fiyatı olan 449 dolardan satılabileceği öngörülüyor. Aynı zamanda iPhone 9'un piyasaya sürülmesiyle Apple'ın iPhone 8'i artık satmayacağı belirtiliyor.