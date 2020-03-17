9to5Mac ekibi, iOS 14'ün kodlarında Apple'ın yeni telefonuyla ilgili bazı yeni detaylar keşfettiler. Keşfedilen bilgiler, telefonun boyutunu ve bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Apple'ın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu olduğu iddia edilen iPhone 9 hakkında, 4.7 inçlik LCD ekrana ve Touch ID yerleşik bir Ana Ekran düğmesine sahip olması da dahil olmak üzere bazı ayrıntıları zaten biliyorduk. Şimdi, iOS 14 kod parçacıkları sayesinde, bu yeni iPhone hakkında daha fazla bilgi edinildi.

Her şeyden önce, Apple'ın iPhone 9 Plus olarak adlandırılabilecek daha büyük bir iPhone 9 sürümü üzerinde çalıştığı görülüyor. Bu iPhone'ların 4.7 ve 5.5 inçlik sürümleri olan iPhone 8 serisinin yerini alması düşünülürse bu mantıklı olacak.

Kanıtlar, her ikisinin de iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da kullanılan aynı işlemci olan A13 Bionic çip ile çalışacağını gösteriyor. Bu, iPhone 9 ve iPhone 7 gibi eski modelleri kullanan kişiler için iPhone 9'u daha çekici hale getirmeli, çünkü bazı insanlar ileri teknoloji akıllı telefonlara para harcamayı tercih ediyor.

Bu iPhone'lar, iPhone 7 ile tanıtılan ve iPhone 8'de tutulan fiziksel Ana Ekran düğmesine sahip olacak. Bu, Ana Sayfa düğmesinin tıklamaları simüle etmek ve donanım hatalarını azaltmak için Taptic Engine kullandığından hareketli parçası olmadığı anlamına geliyor.

Giriş seviyesi bir model olacakları için iPhone 9 ve iPhone 9 Plus, Face ID yerine Touch ID sunacak. Kullanıcılar Apple Pay'ı ve bazı eski iPhone'larda bulunmayan Express Transit özelliğini kullanabilecek. Yeni modeller, arka planda NFC etiketlerini de tarayabiliyor. Bu, iPhone 8 veya iPhone X ile değil, yalnızca iPhone XR, iPhone XS ve iPhone 11 ile mümkün.

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus adlarının sadece spekülatif olduğunu, bazı söylentilerin iPhone SE 2 olarak adlandırılacağını da ekleyelim.

iPhone 9 serisinin ne durumda olduğu ve tüketicilerin hizmetine ne zaman sunulacağı şu an belli değil.