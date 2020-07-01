iPhone fiyatlarına zam geldi

iPhone'lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch'dan Airpods'a kadar neredeyse tüm Apple ürünlerine gelen zamla birlikte, bazı ürünlerin fiyatında yüzde 30'a varan artış yaşandı.

Yeni iPhone SE hariç, Apple Store üzerinden satılan tüm iPhone'ların fiyatı güncellendi. İşte 1 Temmuz itibariyle güncel eski ve yeni iPhone fiyatları:

iPhone XR 128GB - 6.949 TL - 7.549 TL

iPhone 11 256GB - 8.599 TL - 9.299 TL

iPhone 11 128GB - 7.749 TL - 8.449 TL

iPhone 11 64GB - 7.299 TL - 7.999 TL

iPhone 11 Pro 512GB - 13.999 TL - 15.149 TL

iPhone 11 Pro 256GB - 12.299 TL - 13.299 TL

iPhone 11 Pro 64GB - 10.999 TL - 11.999 TL

iPhone 11 Pro Max 512GB - 14.999 TL -16.349 TL

iPhone 11 Pro Max 256GB - 13.299 TL - 14.499 TL

iPhone 11 Pro Max 64GB - 11.999 TL - 13.199 TL

Bunlara ek olarak 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi. 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi.

Daha önce 7.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. 13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, başlangıç fiyatı 18.299 TL olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Apple Watch Series 5 modelleri 400 TL, Series 3 modelleri 250 TL ve Apple Watch kordonları da 70 TL zamlandı. Bununla birlikte, 1899 TL'den satılan AirPods Pro 2.099 TL fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 TL'lik AirPods da 1.299 TL'den satılmaya başlandı.

42.999 TL olan kule tipi Mac Pro ise 9200 TL zamlanarak 52.199 TL'den satılmaya başlandı.