App Craft Studio adlı geliştirici, iOS 14 yüklü iPhone, iPad'ler ve Apple Watch'ları Nokia 3310’a dönüştüren bir widget yayınladı. Bu sayede kullanıcılar, iOS 14'le çalışan iPhone ve iPad'lerinin yanı sıra akıllı saatlerini de Nokia'nın herkes tarafından bilinen arayüzü ile kullanabiliyor.





Kullanıcılar, bu widget ve akıllı saat arayüzü ile şarj durumu, servis durumu ve saat gibi detayları görüntüleyebiliyor. Ayrıca geliştiriciler, retro arayüz ve widget paketi içine bir de karanlık mod ekledi. Kullanıcılar retro arayüzü kullanarak 18 bit mesajlar da oluşturulabiliyor.

App Store üzerinden satın alınabilen widget paketi Türkiye'de ise 18,99 TL'ye satılıyor.







