Apple'ın iPhone'a uydu özellikleri getirme çabası, acil durumlara odaklanacak ve kullanıcıların ilk kurtarma ekiplerine mesaj göndermelerine ve hücresel kapsama alanı olmayan alanlardaki kazaları bildirmelerine olanak tanıyacak.

İki acil durum özelliği geliştiren şirket, 2017'den beri konsepti araştıran bir ekiple yıllardır uydu teknolojisi üzerinde çalışıyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, telefonların muhtemelen Globalstar Inc tarafından geliştiren teknolojiyi kullanacağını söyledi.

Planlar henüz halka açık olmadığı için kimliğini açıklamamak isteyen başka bir kaynak, bir sonraki iPhone'ların uydu iletişimi için gerekli donanıma sahip olsa da, özelliklerin gelecek yıldan önce hazır olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Öte yandan özellikler, piyasaya sürülmeden önce değişebilir veya rafa kaldırılabilir.

Apple yetkilileri ise, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Uydu Üzerinden Acil Durum Mesajı olarak adlandırılan ilk bileşen, telefon sinyalinin olmadığı durumlarda kullanıcıların bir uydu ağı üzerinden acil durum ekiplerine mesaj göndermesine izin verecek.

Bu özellik, standart SMS ve iMessage ile birlikte üçüncü bir protokol olarak Mesajlar uygulamasına entegre edilecek ve yeşil veya mavi yerine gri mesaj balonlarıyla görünecek.

'Stewie' adı verilen özellik, telefonun 'rahatsız etmeyin' ayarı açık olsa bile acil durum mesajlarını düzgün bir şekilde iletebilecek ve kısa mesajın yanında telefon görüşmeleri de yapılabilecek.