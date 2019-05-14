Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilerek şöyle denildi:

"Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde; terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

DHA