Irak'ın Moskova Büyükelçisi Aydar Mansur Hadi, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Rus şirketlerin Irak’a yönelik yatırımlarının artmasını arzu ettiklerini söyledi.

Rus şirketleriyle özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe başarılı iş birliği yürütüldüğünü anlatan Hadi, "Irak’ta Lukoil, Başneft, Rosneft ve Gazprom’un yatırımları var. Lukoil’in Irak’ta yatırımları 9 milyon dolardan fazla. Bu yatırımların 30 milyon dolara kadar çıkarılmasına yönelik bir istek var." dedi.

Irak ile Rusya arasında yapılan S-400 alımına ilişkin görüşmelere de değinen Hadi, "Irak hükümeti kararını verdi. S-400’leri almak istiyorlar ancak bu konuda henüz bir yol haritası yok." diye konuştu.

ABD’nin Irak’ın S-400 alımını engellemesinin mümkün olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Hadi, "Bu konuda gerekli diplomatik kanallar mevcut." ifadesini kullandı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Irak’ın S-400 alabilecek potansiyel ülkeler arasında bulunduğunu söylemişti.

AA