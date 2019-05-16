Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirildi

16 Mayıs 2019, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.


AA

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