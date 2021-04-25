Irak'ın kuzeyinden düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı son dakika gelişmesini aktardı. Öte yandan Bakanlık bölgeden yeni bir video daha paylaştı. Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da harekatı CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Ağar açıklamasında, 'Sahadaki teröristler cıyak cıyak tabiri caizse... Parçalanmış durumdalar, yardım istiyorlar. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz' ifadelerine yer verdi.





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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA!

Milli Savunma Bakanlığı bölgede gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bir son dakika bilgisi paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde;

⁃ 2 adet mayın

⁃ 24 adet EYP

⁃ 1 adet mağara

⁃ 4 adet hafif silah

⁃ 1 adet ağır silah

⁃ 1 adet roketatar

⁃ 151 adet hafif silah mühimmatı

⁃ 85 adet ağır silah mühimmatı

⁃ 3 adet roketatar mühimmatı

⁃ 2 adet havan/top mühimmatı

ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR KOMUTANLARA HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır." dedi.



