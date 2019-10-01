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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

01 Ekim 2019, Salı 18:30
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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