Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA