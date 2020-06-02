Irak'ta bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi.
02 Haziran 2020, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha corona virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi. Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.
Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.
AA