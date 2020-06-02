Dünya Irak'ta bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Irak'ta bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Dünya

Irak'ta bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Irak'ta son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi.

02 Haziran 2020, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha corona virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi. Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

AA


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