Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, milletvekilerinin yeni hükümet seçilebilmesi için meclise istifasını sunacağını açıkladı. Abdulmehdi'nin bu kararı, Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin yaptığı uyarılar sonrasında geldi.

Sistani, Cuma namazı sonrası temsilcisi tarafından okunan mesajında göstericilere yapılan müdahaleleri eleştirdi ve milletvekillerinden hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Necef Milletvekili Talal Bilal, kentteki hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

46 gösterici polis tarafından vuruldu

Irak’ın Nasıriye şehrinde dün 46 gösterici polis tarafından vurularak öldürüldü. Bu hafta boyunca eylemlerde yaralanan kişi sayısının da en az 408 olduğu ifade ediliyor.