İran-ABD arasında sular ısınıyor! Kritik açıklama
İran, Umman Denizi üzerinde ABD'ye ait iki drone'u etkisiz hale getirdiğini açıklayarak açıkça uyarıda bulundu.
09 Kasım 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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İran ile ABD arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İran devlet televizyonu, Umman Denizi'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
İran ordusu ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Mekran Sahillerinde Zulfikar-1400 adıyla tatbikat yapıyor.
Tatbikat esnasında İran'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 İHA'nın engellendiği ve uyarıldığı belirtildi.
ABD İHA'larının İran ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili bilgi toplamak amacıyla bölgeye geldiği iddia edildi.
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