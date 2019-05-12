İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ABD'nin bölgeye savaş gemisi göndermesini "psikolojik savaş" şeklinde değerlendirdi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisindeki kapalı oturumda bölgedeki son gelişmelerle ilgili milletvekillerine hitap eden Selami, "ABD'nin bölge sularına savaş gemisi göndermesi psikolojik savaştan başka bir şey değildir." dedi.

ABD'nin bu yolla halka ve bazı komutanlara "savaş çıkacak korkusu" vermeyi amaçladığını dile getiren Selami, "ABD'nin İran'a saldırması mümkün değil. ABD'nin İran'a yönelik bir savaş başlatmaya gücü yok ve buna cesaret edemez çünkü bir taraftan İran savunma güçlerinden ve diğer taraftan uçak gemilerinin zarar görmesinden çekiniyor. ABD, böyle bir riski almıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçak gemisinin geçen ay bölgeye doğru hareket ettiğini ve "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in ise bunu "İran tehdidine karşı sert bir uyarı" olarak göstermeye çalıştığını ifade etmişti.

Bolton, 6 Mayıs'ta, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk ettiklerini duyurmuştu.

AA



