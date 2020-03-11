Dünya İran, koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı

İran, koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı

Dünya

İran, koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı

291 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Sözcü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

11 Mart 2020, Çarşamba 15:55 Son Güncelleme:
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi. Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

Piyasaya girmesi 3 haftayı bulabilir

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

291 kişi hayatını kaybetti

İran'da artan korona virüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.

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