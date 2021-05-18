İran, Amirkabir Teknoloji Üniversitesi (AUT) tarafından geliştirilen, tamamen yerli donanıma sahip ilk süper bilgisayar Simurg'u tanıttı.

Adını efsanevi bir Pers mitolojisindeki Simurg, yani Zümrüd-ü Anka kuşundan alan süper bilgisayar, şu anda 0,56 petaflop işlem potansiyeline sahip. Böylece İran, petaflop performanslı süper bilgisayarlara sahip 30 ülke arasına girdi.

Yaklaşık 1 trilyon riyale (4.5 milyon dolar) mâl olan süper bilgisayar, kamusal ve özel bilimsel araştırmalarda kullanılacak ve veri işleme hizmetleri sağlayacak. Ayrıca yapay zeka analizi, trafik ve hava durumu verilerini sıkıştırmak ve görüntü işlemek için de kullanılacak.

Pazar günü gerçekleşen tanıtımda konuşan Amirkabir Teknoloji Üniversitesi Başkanı Ahmad Motamedi, bilgisayar ile hükümete hizmetin yanı sıra özel firmalara istikrarlı bir altyapı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Motamedi, "Şu anda enformasyon şirketleri ülke içinde iyi altyapılara sahip değiller, bu da onları ülke dışında altyapıları kullanmaya yönlendiriyor" dedi.

TIA-942 standardını temel alan, sanallaştırma ve bulut bilişim teknolojisine dayalı süper bilgisayar, yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda 42U rafa sahip. Yakın zamanda, 400 metrekarelik bir alanda 84U rafa yükseltilmesi planlanıyor.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi ise bir sonraki süper bilgisayar için de çalışmaların çoktan başladığını belirtti. Bu süper bilgisayarın Simurg'un 100 katı kapasiteye sahip olacağını belirten Cehrumi cihaza İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani'nin adının verileceğini belirtti.

California Stanford Üniversitesi'nde profesör olan Mirzakhani, 2014 yılında, matematikteki en büyük onur olan Fields Madalyası'nı alan ilk İranlı kadın olmuştu. Mirzakhani, 2017 yılında 40 yaşında meme kanserinden ölmüştü.