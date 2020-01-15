'İran yanlış kişiyi tutukladı' iddiası

İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı.

Ulusal güvenlik söz konusu

Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi, İran asıllı gazeteci ve aktivist Nariman Garib olmuştu. Görüntüler daha sonra sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Nariman Garib, "Bir kaynaktan aldığım video, 752 numaralı uçuşun füzeyle vurulma anını gösteriyor. Henüz videonun gerçekliğini doğrulayamadım. Lütfen bilginiz varsa bana ulaşın" ifadelerini kullanmıştı.

"Yanlış kişi tutuklandı"

Londra'da bulunan İranlı gazeteci Garib, İran'ın yaptığı tutuklamanın ardından açıklama yaptı ve kaynağının güvende olduğunu söyledi. İranlı gazeteci, Devrim Muhafızları'nın yanlış kişiyi tutukladıklarını belirterek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya çağrıda bulundu.

Kanada'dan harekete geçmelerini ve İranlı yetkililerden tutukladıkları yanlış kişileri serbest bırakmasını isteyen Nariman Garib, kendisiyle videoyu paylaşan kaynağını ise "kahraman" olarak nitelendirdi.

Garib, Devrim Muhafızları'nın videoyu çeken kişiyi tutuklama kararına ise karşı çıktı ve "Videoyu çeken kişi neden tutuklansın ki?" diyerek tepki gösterdi. Twitter'da 55 binin üzerinde takipçisi bulunan Garib, ayrıca "19 saniyelik bir video, pek çok güzel şeye vesile oldu. Sizi deşifre edenlere her ne olursa olsun, tarih hatırlayacak" diye yazdı.

Soruşturmayı özel mahkeme yürütecek

Geçen hafta içerisinde Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak daha sonra uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili açacakları soruşturmanın "özel bir mahkeme" tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kazadan kısa bir süre sonra sosyal medyada uçağa ait olduğu belirtilen bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu videolar, uçağın bir füze tarafından vurulduğu iddialarının daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.



