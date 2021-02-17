Dünya İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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