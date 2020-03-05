Dünya İran'da bütün spor faaliyetleri durduruldu

İran'da bütün spor faaliyetleri durduruldu

Dünya

İran'da bütün spor faaliyetleri durduruldu

Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan koronavirüs salgını için İran önemli bir karar aldı. İran ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

05 Mart 2020, Perşembe 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronavirüsü Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

İlgili Haberler
Maduro: 6 çocuk yapın


.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Hedef Suriye'de ikinci bir Kandil'den çok daha fazlası!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Maduro: 6 çocuk yapın