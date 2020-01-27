İran'da bugün 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Resmi televizyon, henüz bir hasar veya kayıp olduğu yönünde bilgi olmadığını duyurdu.

Depremin merkez üssü, güneydeki Şiraz kenti yakınları.

İran'daki son deprem 2019'un son günlerinde meydana gelmiş ve güneydeki liman kenti Bender Abbas yakınlarında 5.1'lik sarsıntı gerçekleşmişti.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.



