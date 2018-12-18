İran’da emekli askerlerden maaş protestosu

İran’da meclis binasının önünde toplanan bir grup emekli asker, maaşlarının yetersizliğini protesto etti

18 Aralık 2018, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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İran’da emekli askerlerden maaş protestosu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya göre bir grup emekli Silahlı Kuvvetler personeli, maaşlarının artırılması talebiyle sabah saatlerinde Tahran’daki meclis binasının önünde toplandı.

'YASA YENİDEN DÜZENLENSİN'

Emekli askerler, gelecek yılın bütçesinde maaşlarının iyileştirilmesini ve doğrudan vergiler yasasının mecliste yeniden düzenlenmesini talep etti.

Meclisin doğrudan vergi yasasında değişikliği öngören tasarıyı bugünkü oturumda ele alması bekleniyor.

AA


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