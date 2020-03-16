Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Çekya'da genel karantina ilan edildi. İran'da ise Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih’te yaptığı açıklamada, Avusturya’ya sınır Bavyera’da koronavirüs bulaşanların sayısının hızla arttığını, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Gürcistan, bugünden itibaren yabancı turistlerin ülkeye girişini yasakladı.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 5 askerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 3700 askerin karantina altına alınacağı açıklandı.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu.

Ukrayna'da vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 artarak toplamda 5'e yükseldi.

Ülkenin Odessa kentinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ise eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatılıyor. Odessa Belediyesi, marketler ve eczaneler hariç; eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatma kararı aldı. Gece saatlerinde hayata geçirilen başlayan önlemler çerçevesinde, kamuya açık eğlence ve alışveriş tesisleri kapanıyor, ondan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler yasaklanıyor. Yasak kapsamında, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, galeriler, kütüphaneler, çocuk eğlence merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları, stadyumlar, hayvanat bahçeleri, turistik yerler kapalı olacak.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin İran ve Afganistan ile kara sınırları Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren iki haftalığına kapatıldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Çekya hükümeti, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti. Başbakan Diyab, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükümet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

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