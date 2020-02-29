İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan koronavirüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Ülke genelinde vaka sayısının 388'e ulaştığı İran'da ilk milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinde düzenlenen 11. dönem meclis seçimlerini kazanan Dr. Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 13 bin 948 oyla Astane Eşrefiye milletvekili olarak seçilen Ramazani, İran-Irak savaşının gazilerindendi.

Vaka sayısı 700'e dayandı

İran devlet televizyonu, son 24 saatte dokuz kişinin daha öldüğünü, 295 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Yine son 24 saatte 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Böylece toplamda 683 hastayla vaka sayısı 700'ye dayandı. Resmi yetkililer ise, vaka sayısını 593 olarak veriyor.

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