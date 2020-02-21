İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı. Kum’da bugün öğleye kadar eğitim veren okullar tatil edildi.

Öte yandan, bugün Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 13 oldu

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı gelen son dakika haberine göre; 13 'e yükselmiş durumda. Virüse bağlı semptomlar nedeniyle de 4 kişi yaşamını yitirdi.

İki kişinin ölmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisi katılacak.

AA



