Dünya İran'da koronavirüs tüm şehirlere yayıldı

İran'da koronavirüs tüm şehirlere yayıldı

Dünya

İran'da koronavirüs tüm şehirlere yayıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı. Ülkede ölü sayısı hızla yükseliyor.

04 Mart 2020, Çarşamba 14:04 Son Güncelleme:
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

Ölü sayısı 92'ye çıktı

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.

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