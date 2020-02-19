İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

Artık adı: Covid-19

Uluslararası Virüs Sınıflandırma Kurumu, ortaya çıktığı 12 Aralık’tan 2 ay sonra koronavirüse resmen isim verdi. Ölümcül virüs literatüre COVID-19 olarak geçti. ‘CO’ korona, ‘VI’ virüs, ‘D’ ise hastalık (disease) sözcüklerini temsil ediyor. ‘19’ hastalığın çıkış yılına atfen ismin sonuna eklendi. Virüs yayılırken aşı çalışmaları da başta İngiltere, Fransa, Çin ve ABD’de hızla devam ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü dün, insanlar üzerinde kullanılabilecek bir aşı için en az 18 ay daha gerektiğini açıkladı. Bu süreçte en etkili yöntemin virüsün izole edilmesi olacağı vurgulandı

Kapı kolunda 9 gün kalıyor

Alman bilim insanları ölümcül koronavirüsün kapıkolu, elektrik düğmesi, kağıt gibi yüzeylerde oda sıcaklığında 9 gün hayatta kalabildiğini ve dokunan kişilere bulaşabildiğini açıkladı. Eğer sıcaklık -4’e kadar düşerse bu sürenin 1 aya çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Virüsün alkolle diğer virüslere göre çok daha kolay öldürülebildiğinin altı çizildi.







